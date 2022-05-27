عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: واشنطن تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

تقارير: واشنطن تستعد
تقارير: واشنطن تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

ذكرت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية بعيدة المدى، وهو ما تعتبره روسيا هطوة "خطيرة" و"تصعيداً غير مقبول".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للارتقاء بنوع الأسلحة التي تقدمها إلى أوكرانيا، من خلال إرسال صواريخ بعيدة المدى، والتي تعد الآن المطلب الأول لكييف.

وتميل واشنطن إلى إرسال هذه الأنظمة كجزء من حزمة أكبر من المساعدات العسكرية والأمنية التي تقدمها إلى أوكرانيا، والتي يمكن أن تعلن عنها الأسبوع المقبل.

وقالت الشبكة الأمريكية إن "أوكرانيا طلبت هذه الأنواع من الأسلحة، ومع ذلك كانت الحكومة الأمريكية مترددة بسبب مخاوف من أن كييف قد تستخدم أنظمة الصواريخ لشن هجمات على الأراضي الروسية".

وناشد كبار المسؤولين الأوكرانيين، على رأسهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.

وكانت روسيا حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة "ستتجاوز الخط الأحمر" إذا زودت أوكرانيا بهذه الأنظمة.

كما طلبت أوكرانيا أيضاً منظومة صواريخ أخرى ذات المدفعية عالية الحركة، وهو نظام ذو عجلات خفيفة الوزن يستطيع إطلاق الكثير من الصواريخ من نفس النوع، مثل الصواريخ متعددة المنصات.  

لكن المسؤولون في واشنطن أشاروا إلى "تردد" إدارة بايدن منذ أسابيع بشأن إرسال هذه الأنظمة، وسط مخاوف أثيرت داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي من احتمالية استخدام أوكرانيا هذه الأنظمة "لتنفيذ هجمات داخل روسيا".  

في المقابل، قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون "خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول".

وأوضح لافروف أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب ذلك، مضيفاً أنه "لا يزال عدد قليل منهم هناك" حسب قوله.

أوكرانيا روسيا صواريخ بعيدة المدى الولايات المتحدة واشنطن بايدن أسلحة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

فرج عامر : 30 ألف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

بوتين يتهم أوكرانيا بتخريب عملية المفاوضات

حصار من ثلاث جهات.. دونباس تقترب من السقوط.. روسيا على وشك الحسم العسكري شرق أوكرانيا.. وكييف تستغيث وتطلب السلاح

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لملاقاة البنك الأهلي بالدوري

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة فاركو ومصر للمقاصة في الدوري

مصر تدين هجوم مادجوري الإرهابي: نقف جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو

شركة Valve تستجيب للمستخدمين وتعد بإصلاح مشكلات لعبة Team Fortress 2

المفتي من جامعة أكسفورد: الخطاب الديني يجب أن يراعي خصوصية المجتمعات الأخرى

أفضل خبير ريادة أعمال بروسيا: مصر لديها حضارة كبيرة معروفة للعالم كله..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ