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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| إثيوبيا تحدد موعد الملء الثالث لـ سد النهضة.. روسيا تفضح دور مختبرات أمريكية في نشر جدري القرود.. إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير الآتي:
 

إثيوبيا تعلن بدء الملء الثالث لسد النهضة خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين
أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن الملء الثالث لسد النهضة سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأقرت في الوقت ذاته باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.

واستبعد مدير سد النهضة في تصريحات لفضائية "العربية"، إيقاف عملية الملء الثالث لسد النهضة، زاعما أنها عملية تلقائية.

وأضاف أن الطاقة التي تم تدشينها من سد النهضة دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان.

وزعم أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مدعيا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود
قالت روسيا، الجمعة، إن مختبرات أمريكية تمولها واشنطن وراء تفشي مرض جدري القرود في نيجيريا.

وذكر قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف أن "فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل".

وأضاف المسؤول الروسي "هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد"، حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان
أفادت وسائل إعلام محلية في إيران، بأن الجيش الإيراني احتجز اقلتي نفط ترفعان علم اليونان، وذلك ردا على احتجاز أثينا ناقلة إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة الخام منها.

وأكدت تقارير إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران استولت على ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وكانت إيران طالبت  بالإفراج عن ناقلة نفط أعلنت اليونان أنها ستسلم حمولتها للولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا" للقوانين الدولية.

وقالت اليونان الأسبع الماضي، إنها ستسلم واشنطن التي تفرض عقوبات على صادرات الخام من إيران، حمولة نفط إيراني كانت على متن الناقلة "لانا" التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف أبريل بناء على طلب القضاء الأمريكي.

600 مليون .. إجمالي إصابات كورونا عالميًا
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 527 مليونا و943 ألفا و215 إصابة .

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و284 ألفا و771 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 83.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.8 مليون.

وفاة والد الملكة رانيا العبد الله.. وإعلان الحداد في الأردن 7 أيام
نعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والأسى، والد  الملكة رانيا العبدالله ، وجد كلا من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني ، المرحوم ، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة، الواقع في 26 شوال عام 1443 هجرية، الموافق 27  مايو عام 2022 ميلادية.

وأضاف بيان الديوان الملكي الهاشمي، قائلا: وبأمر من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

الصحة العالمية: 200 إصابة بجدري القرود حول العالم حتى الآن
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن 200 حالة إصابة بـ "جدري القرود" حول العالم حتى الآن، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم في الأيام القادمة.

وأضافت المنظمة- في بيان اليوم- إنها لا تعرف حتى الآن ماهو الحيوان المضيف للفيروس، لكنه متوطن في حوالي 9 دول إفريقية أو أكثر قليلا، حيث كان قد تفشى في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن المرض لا يجب أن يكون مقلقا لعامة الناس، مؤكدة أنها لا تنصح بأي قيود على السفر.

ولفتت إلى أن هذا الحدث الصحي غير عادي؛ لأنه في العادة لايشاهد هذا العدد من الحالات في بلدان الفيروس غير متوطن فيها، مضيفة أنه غير معروف حتى الآن إن كان ذلك بسبب تغير حدث للفيروس برغم عدم ملاحظة وجود اختلاف حتى الآن بين الفيروس وبين الموجود في البلدان المتوطن بها.

القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر بتهمة تهريب آثار مصرية.. التفاصيل كاملة
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، يواجه المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز تهمة "غسل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم".

فيما قالت صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية، إن الرجل البالغ من العمر 58 عاما كان محتجزا لدى الشرطة الفرنسية منذ يوم الاثنين الماضي، حيث حاول المحققون معرفة ما إذا كان قد غض الطرف عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة.

ووفقا للتقارير، تضمنت تلك القطع لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون تم بيعها إلى متحف لوفر أبوظبي، حيث يشتبه أن المدير السابق للمتحف زور شهادات مصدر مجموعة من الآثار المصرية.

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر
أفادت وسائل إعلام محلية في تونس، الجمعة، بأن القضاء أصدر قرارا بمنع سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وقالت قناة "التاسعة" التونسية، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر قرارا بحظر السفر عن جميع المشمولين بالقضية  المتعلقة بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

وأشارت التقارير إلى أن قرار منع الغنوشي من السفر يأتي خلفية شبهة تورطه في ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي نفذ العديد من الاغتيالات في تونس، أبرزها الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

في المقابل، قال مساعد رئيس البرلمان التونسي المنحل، ماهر المذيوب، على حسابه بموقع فيسبوك، إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "يمارس عمله بكل حرية"، وإنه لا صحة لخبر منعه من السفر.

اثيوبيا سد النهضة جدري القرود روسيا ايران اليونان

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