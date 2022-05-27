إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران، بأن الجيش الإيراني احتجز اقلتي نفط ترفعان علم اليونان، وذلك ردا على احتجاز أثينا ناقلة إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة الخام منها.

وأكدت تقارير إيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران استولت على ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وكانت إيران طالبت بالإفراج عن ناقلة نفط أعلنت اليونان أنها ستسلم حمولتها للولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا" للقوانين الدولية.

وقالت اليونان الأسبع الماضي، إنها ستسلم واشنطن التي تفرض عقوبات على صادرات الخام من إيران، حمولة نفط إيراني كانت على متن الناقلة "لانا" التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف أبريل بناء على طلب القضاء الأمريكي.

بدورها، أعلنت الخارجية الإيرانية الجمعة استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ عام 1980، بعيد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل ذلك بعام.

وقالت إيران إنه تم إبلاغ القائم بالأعمال "قلق واحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأميركية".

كما شددت الخارجية الإيرانية على ضرورة "الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها"، من دون أن تحدد اسمها أو طبيعة ما تحمل.