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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الخارجية التركي: نسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية.. حسام موافي: الأكل أحد أسباب الذبحة الصدرية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

إبراهيم عيسى: الشعب المصري موجوع ومحبط لكنه أنضج من الاحتجاج بالفوضى والعشوائية
أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الشعب المصري أنضج من أن يعبر عن وجعه واحباطه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والأسعار والأجور باحتجاج فوضوي وعشوائي، قائلا: "أراهن بمستقبلي كمحلل سياسي بأن الشعب المصري أنضج من أن يعبر عن وجعه وهو موجوع واحباطه وهو محبط فيما يخص الأسعار والأجور".

 

عمرو أديب: صباحي جزء من المعارضة واتكلم والدنيا تمام عادي
علق الإعلامي عمرو أديب، علي  لقاء  حمدين صباحي التلفزيوني لأول مرة منذ 2016، قائلا:" الراجل  طلع عادي والنهارده الشمس طلعت عادي مفيش حاجة حصلت".
 

شوقي علام: الجماعات الإرهابية تستند لفتاوى فقدت مقومات الوجود
قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية  ، إن الإسلام هو الحل في كل قضايانا ولكي يكون هو الحل في كل قضايانا لا بد أن يكون بفهم النصوص الشرعية في إطارها الصحيح وبضوابطها العلمية الصحيحة .
 

المفتي من جامعة أكسفورد: الخطاب الديني يجب أن يراعي خصوصية المجتمعات الأخرى
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حرصه على تلبية دعوة جامعة أكسفورد البريطانية، كونها عريقة وتقدم دراسات عميقة.
 

حسام موافي: الأكل أحد أسباب الذبحة الصدرية.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن ألم ضيق الشريان التاجي، نعمة من الله وجميع الآلام كذلك، لأن هناك جهازا يستقبل الألم ويحذر الجسم من مخاطر قد تودي بحياة الإنسان.
 

قرأ القرآن مرتين .. مساعد سمير صبري يكشف اللحظات الأخيرة للفنان |فيديو
انفردت الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، والذي يعرض على قناة الحياة، بلقاءات حصرية مع الأشخاص المقربين من الفنان الراحل سمير صبري . 
 

الفتاة الصومالية.. محامية: القتل العمد للدفاع عن النفس أباحه القانون |فيديو
كشفت دينا المقدم، محامية، مفاجآت في قضية الفتاة الصومالية المتهمة بقتل سائق توك توك.

 

البنك الزراعي : توريد 630 ألف طن قمح للصوامع والشون |فيديو
قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 630 ألف طن وذلك منذ بداية الموسم وحتى الآن.
 

مصطفى بكري يطالب ببيع ممتلكات مستريحي أسوان وسداد أموال الضحايا ..فيديو
طالب الإعلامى مصطفى بكرى،ببيع ممتلكات مستريحي أسوان و سداد أموال الضحايا.
 

وزير الخارجية التركي: نسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية.. فيديو
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن عن سعي بلاده لتحسين علاقاتها مع مصر والسعودية.

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