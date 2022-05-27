الصور الكاملة لختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ70

أُقيم مساء اليوم الجمعة الموافق 27 مايو2022، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

بدأ الحفل الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة سات 7 الفضائية بفيلم تسجيلي تناول بعض أحداث المركز على مدار العقود السبعة الماضية وجانب من فعاليات وندوات الدورة السبعين، ثم صعدت للمسرح الإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات الحفل، حيث بدأت بالترحيب بجموع الفنانين والمكرمين والحاضرين، ثم قامت بتقديم الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز لإلقاء كلمته.

ثم كانت كلمة الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ثم جاءت كلمة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر،

ثم كانت كلمة رئيس لجنة تحكيم الدورة السبعين المخرج القدير علي إدريس، بعدها كان هناك تكريم لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنانة القديرة/ إلهام شاهين والتي اعتذرت عن الحضور لسفرها خارج البلاد، الفنان القدير/ أحمد سلامة، الفنانة القديرة/ بُشـــــــرى، الناقد الفني المُتميّز/ مجدي الطيب، السيناريست المُتميّز/ د. أشرف محمد، المونتير المُتميّزة/ داليا الناصر، مدير التصوير المُتميّز/ أحمد عبد العزيز والذي اعتذر عن الحضور لسفره.

بعد ذلك تم تسليم جائزة الريادة السينمائية لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين، حيث كانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد أقرّت مَنح هذه الجائزة للفنانة القديرة سميرة أحمد والتي حالت ظروفِ طارئةِ أن تتسلمها خلال حفل الافتتاح.

كما تسلمت الكاتبة المتميّزة/ مريم نعوم جائزة التميّز الدرامي لعام 2021 لدورها الملموس في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميّزة والتي حالت ظروفِ طارئةِ أن تتسلمها بنفسها هي أيضاً خلال حفل الافتتاح.

ثم كانت الفقرة الفنية للمطربة المُتألقة آية عبد الله والتي قدمت خلالها باقة متنوعة من أغانيها، وقام بعد ذلك الأب بطرس دانيال بتكريمها، كما أهدى درع المركز للإعلامية المتألقة لميس سلامة التي تشارك للعام الثاني بتقديم المهرجان وكذلك جميع ندوات وفعاليات المركز متطوعة دون أي مقابل.

الأفلام المشاركة بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

بعد ذلك تم عرض فيلماً تسجيلياً قصيراً عن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة، وتسليم شهادات المشاركة بالمسابقة الرسمية لهم، وكانت هذه الأفلام هي:

فيلم "ريتسا" إنتاج أيمن يوسف ( الجذور للإنتاج الفني)، تأليف وإخراج أحمد يسري، وتسلم الشهادة.

فيلم "قابل للكسر" إنتاج دريم برودكشن، تأليف وإخراج أحمد رشوان، وتسلم الشهادة.

فيلم "للإيجار" إنتاج محمد دياسطي Bird Eye، تأليف وإخراج إسلام السيد بلال، وتسلم الشهادة.

فيلم "المحكمة" إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني والتوزيع)، إخراج محمد أمين، وتسلم الشهادة الأستاذ/ حامد صبحي المدير المالي بشركة السبكي للإنتاج والتوزيع.

فيلم "برا المنهج" إنتاج شاهيناز العقاد (لاجوني فيلم برودكشن)، قصة وإخراج: عمرو سلامة، وتسلم الشهادة الأستاذة شاهيناز العقاد مُنتجة الفيلم.

ثم عُرِض على الشاشة أغنية "في حياتنا" للفنانة المطربة المُبدعة غادة رجب كلمات الشاعر عبد الله حسن وتوزيع الموسيقار شريف حمدان، والتي أهدتها للمهرجان ولأرواح الفنانين الراحلين، وقدّمتها على المسرح خلال حفل الافتتاح، حيث طالب الكثير من الفنانين وجمهور المهرجان بعرضها مرة أخرى.

جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

بعد ذلك جاءت اللحظات الحاسمة، والتي تم خلالها الإعلان عن الجوائز التي أقرّتها لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حيث تم منح الجوائز التالية:

شهادة الإبداع الفني للفنانة القديرة/ حنان سليمان عن دورها في فيلم "المحكمة".

شهادة الإبداع الفني للفنان القدير/ فتحي عبد الوهاب عن دوره في فيلم "المحكمة".

شهادة الإبداع الفني للفنانة المتميّزة/ جميلة عوض عن دورها في فيلم "المحكمة".

شهادة الإبداع الفني للفنانة المتميّزة/ مي الغيطي عن دورها في فيلم "ريتسا" وتسلمها والدها الإعلامي محمد الغيطي لسفرها خارج البلاد.

شهادة الإبداع الفني للفنان الصغير والطفل الموهوب/ عمر شريف عن دوره في فيلم "برا المنهج".

جائزة أحسن ممثلة للفنانة القديرة/ حنان مطاوع عن دورها في فيلم "قابل للكسر"

جائزة أحسن ممثل للفنان القدير/ ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "برا المنهج"

جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ للفنانة المتميّزة/ مايان السيد عن دورها في فيلم "المحكمة"

جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ للفنان المتميّز / محمد سلّام عن دوره في فيلم "للإيجار"

جائزة أحسن موسيقى تصويرية للموسيقار المُبدع/ إسلام صبري عن فيلم "للإيجار"

جائزة أحسن تصوير لمدير التصوير المتميّز/ مارك عوني عن فيلم "ريتسا"

جائزة أحسن مونتاﭺ للمونتير المتميّز/ أحمد يسري عن فيلم "برا المنهج"

جائزة أحسن ديكور لمهندس الديكور المُبدع/ علي حسام علي عن فيلم "برا المنهج"

جائزة أحسن سيناريو للسيناريست المتميّز/ إسلام السيد بلال عن فيلم "للإيجار"

جائزة أحسن إخراج للمخرج المتميّز/ عمرو سلامة عن فيلم "برا المنهج"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان القدير/ خالد الصاوي عن دوره في فيلم "للإيجار"

جائزة أحسن فيلم سينمائي فيلم "برا المنهج" إنتاج شاهيناز العقاد (لاجوني فيلم برودكشن) وتتسلمها بنفسها.

وبعد كلمات قصيرة للفنانين والفائزين، تم التقاط صورة جماعية تذكارية لهم، وختام الحفل.

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