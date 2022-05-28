حسن البلتاجي: المصريون يتمنون فوز ليفربول بدوري الأبطال وتحقيق صلاح للقب للمرة الثانية

كشف حسن البلتاجي المحلل الرياضي، آخر تطورات مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" جماهير ليفربول حضورهم قوي بفرنسا ويحتلون باريس في انتظار التتويج بالكاس".

وتابع:" هناك استقبال حافل لـ كريم بنزيما في باريس فهو أسطورة بالنسبة لهم، مردفا:" الفريقين علي أعلي مستوي وتوقع النتيجة أمر صعب".

وأكمل البلتاجي،:" في حالة تحقيق صلاح لقب دوري الأبطال للمرة الثانية سيكون انجاز تاريخي في مسيرته الكروية وجميع المصرين يتمنون ذلك".