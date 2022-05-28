خسرنا قامة فكرية كبيرة من مدرسة كبيرة.. إليسا تنعي الراحل راجح الخوري

نعت الفنانة إليسا وفاة راجح الخوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت اليسا: راجح الخوري علم من أعلام الصحافة والحرية وتاريخ النهار المشرق اللي كتب تاريخ لبنان. الله يرحمو. خسرنا برحيله قامة فكرية كبيرة من مدرسة كبيرة. السلام لروحه والصبر والسلوان لأهله ومحبينه.

حققت أغنية “من أول دقيقة" لـ إليسا، وسعد لمجرد نجاح كبير جداً منذ طرحها على “يوتيوب”.

كسرت الأغنية، حاجز الـ 81 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من طرحها، ولاقت اعجاب كبير من قبل المستمعين.

تقول كلمات الأغنية: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه .. لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه .. وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه”.

إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين .. إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين .. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين".

أغنية “من أول دقيقة” كلمات: امير طعيمة، والحان: رامي جمال، وتوزيع: احمد ابراهيم مكس ماستر: ايلي بربر.