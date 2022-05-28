اليمن.. خروقات مليشيا الحوثي تصل إلى 156 خلال 48 ساعة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، أن خروقات الهدنة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وصلت خلال الـ48 ساعة الماضية ي مختلف جبهات محافظات مارب وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع إلى 156 خرقًا.

وقال الجيش اليمني في بيان نشرته وكالة أنباء سبأ نت الرسمية: "من إجمالي الخروقات تم تسجيل 64 خرقًا في جبهات محور تعز، و30 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و26 خرقًا غرب حجة، و16 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و15 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقًا واحدًا في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة".

وأضاف: "قوات الجيش في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاولت خلالها المليشيا الحوثية السيطرة على مواقع عسكرية بعصيفرة يوم الأربعاء كما أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مارب وفي جبهة حرض غرب حجّة".

وتابع البيان: "المليشيات الحوثي مستمرة في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة في محور البرح نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

واستطرد قائلاً: "واصلت المليشيا الحوثية استحداث مواقع وشق طرقات فرعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مارب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة الصلو بمحور تعز".

