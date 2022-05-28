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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس الأردن..أجواء جافة وحارة حتى الثلاثاء

صدى البلد

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بالاردن لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في كافة المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الثلاثاء، جافة وحارة في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 18، وفي مرتفعات الشراة 33 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 36 - 20، وفي الاغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

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