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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرس الحدود الأوكراني يمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

بترو بوروشينكو
بترو بوروشينكو

أعلن حزب التضامن الأوروبي، أن حرس الحدود الأوكراني، منع الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، من مغادرة البلاد للمشاركة في عدد من الأحداث الدولية.

وقالت إيرينا جيراشينكو، نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي: “أعلن التضامن الأوروبي عن الرحلات الخارجية لزعيم الحزب بترو بوروشينكو، الذي هو جزء من الوفد الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، كما تمت دعوته للتحدث في قمة حزب الشعب الأوروبي، هذه رحلات عمل برلمانية رسمية، ورئيس البرلمان الأوكراني لديه كل الدعوات وجميع الأوامر ذات الصلة”.

وفقا لها، "لم يسمح لبوروشينكو بعبور الحدود الليلة دون تفسير".

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل إعلام أوكرانية تفيد بأن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية رافا.
 

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أعلنت أوكرانيا أن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في منطقة لوجانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في منطقتي لوجانسك ودونيتسك اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.

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