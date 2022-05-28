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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 62 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنيه

يؤدي اليوم السبت 62 الف و730 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى محافظة المنيا ، وسط إجراءات أمنية مشددة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تسكين جميع اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على جميع اللجان وفقا لتعليمات مراقبة الامتحانات.

وأشار إلى أن عدد طلاب الدبلومات الفنيه الذين سيؤدون الامتحانات على مستوى المحافظة ، يبلغ هذا العام 62730 طالب وطالبة، بينهم 26025 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي و20975 بالتعليم التجاري و14708 زراعي و605 بالمزدوج و318 بالفندقي، و99 متقدم تجاري.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفني اليوم السبت 28 مايو الحاري وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو المقبل طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت الوزارة، إنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان. 

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