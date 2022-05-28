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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري الأبطال.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، في اللقاء المقرر، اليوم "السبت"، في تمام التاسعة مساء، على ستاد “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس” في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك -  إبراهيما كوناتي - روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بالنسبة للريدز، بسبب خسارة الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018 “بنتيجة 3-1”، والإصابة التي تعرض لها على يد سيرجيو راموس مدافع الملكي السابق.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6  ألقاب لكل فريق.

وتوج فريق تشيلسي بأخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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