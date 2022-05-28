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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: الكشف الطبي على 1800 مريض ضمن مبادرة الرئيس السيسي

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السيسي بمدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٢٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

 

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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