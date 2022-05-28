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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس ضواحى بورسعيد تتناول الإفطار مع العاملين بالحى

صدى البلد

حرصت هالة أحمد ابو العز رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  اليوم على تناول طعام الإفطار مع عدد من العاملين بالحى، بحضور كمال برايا سكرتير الحى وعدد من مديرى الإدارات والعاملين بديوان عام الحى  بمكتبه وحديقة الطفل بالضواحى. 

وأكدت رئيس حى الضواحي فى بورسعيد حرصها على التواصل مع العاملين بالحى والاستماع إلى آرائهم والتأكيد على روح فريق العمل الواحد  فى إطار من الترابط والمودة بين العاملين وقياداتهم .

واعربت رئيس ضواحى بورسعيد عن سعادتها بالتواجد بين العاملين بالحى للمرة الثانية على مائدة إفطار واحدة واللقاء كأسرة واحدة تجمع بينهم روح الفريق . 


كما أكدت رئيس حى الضواحي فى بورسعيد، أن مثل هذه اللقاءات البعيدة عن الأطر الرسمية تزيد من الالفة وروح التعاون بين جميع العاملين بالحى.

وقدمت رئيس ضواحى بورسعيد شكرها لكل العاملين بالحى على مابذلوه من جهد خلال الفترة الماضية فى جميع المجالات من نظافة واشغالات وغيرها من المجالات .

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وطالبت رئيس الحى بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد  للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت رئيس حى الضواحي فى بورسعيد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد فى مجال تحصيل الإيرادات المتأخرة على المواطنين، لافتة إلى أن هذا الملف له أولوية قصوى لتعظيم الإيرادات المستحقة للدوله والتى يتم الاستفادة منها في الترفيق لمشروعات الاسكان وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.

وأشارت رئيس حى الضواحي فى بورسعيد الي أنه تم زيادة اعداد المحصلين وتسهيل إجراءات التحصيل الاليكترونى والنزول للمواطنين في أماكن تواجدهم تيسيرا عليهم .

وتمنت رئيس حى الضواحي التوفيق لكل العاملين بالحى والعمل معا بروح الفريق مشيره بأن مثل هذه اللقاءات تأتي  تأكيداً على روح المودة بين قيادات الحى والعاملين به  والترابط .

من جانبهم أعرب العاملون بحى ضواحى بورسعيد عن سعادتهم وشكرهم لرئيس الحى لحرصها على التواصل مع العاملين بالحى وتأكيد روح القيادة القريبة منهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تجعل الجميع على قلب رجل واحد وتذيب أى خلافات وتدفعهم أكثر للعمل بروح الفريق الواحد ونبذ اى فرقة أو تحزب، مؤكدين على دعمهم الكامل لرئيس الحى والوقوف وراءها بكل قوه للنهوض بالحى. 

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