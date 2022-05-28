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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة مهرجان كان يسدل الستار على نسخته الـ 75 بتقديم السعفة الذهبية للأفضل

مهرجان كان
مهرجان كان

يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي فعاليات نسخته الـ 75 الليلة، بحضور عدد كبير من النجوم وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال المشاركة هذا العام وعلى رأسها السعفة الذهبية للفيلم الأفضل. 

عرض مهرجان كان هذا العام العديد من الأفلام القوية التي لاقت ردود فعل مميزة في الصحف ومن الجمهور الذي حضر العروض، ونال صناع العديد منها تصفيقا وتحية كبيرة فور انتهاء عرضها. 

يتطلع الجميع لمعرفة الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية هذا العام، الذي ستعلن عنه لجنة التحكيم المكونة من 9 أشخاص برئاسة الممثل الفرنسي فينسينت ليندون. 

وتعد السعفة الذهبية أكثر جوائز الأفلام المرموقة في مجال السينما بعد الأوسكار، وهي أقل قابلية للتنبؤ كل عام، وخاصة هذا العام تواجه لجنة التحكيم منافسة قوية وأفضل متقنة دار حولها نقاشا كبيرا.

جوائز مسابقة نظرة ما 

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت. 

ضمت مسابقة "نظرة ما" 20 فيلما روائيا حملت جميعها أفكارا مميزة وجريئة، ولفتت أنظار النقاد وصناع السينما على مدار أيام المهرجان. 

ونالت المخرجة الفلسطينية مها الحاج جائزة أحسن سيناريو في مسابقة "نظرة ما" عن فيلمها "حمى البحر الأبيض المتوسط"، كما فاز الممثل التونسي آدم بيسا بجائزة أفضل ممثل بطل فيلم "حرقة" مناصفة مع الممثلة الفرنسية فيكي كريبس. 

وعادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الباكستاني "جويلاند" من إخراج سايم صادق، أما جائزة أحسن فيلم فكانت من نصيب الفيلم الفرنسي "كورساج" للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيري.

وذهبت جائزة قسم نظرة ما لفيلم "الأسوأ " من إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، ويتحدث العمل عن مشروع تصوير فيلم في حي، يدعى بيكاسو، في بولوني سور مير شمال فرنسا. ولهذا الغرض سيتم اختيار أربعة مراهقين هم أسوأ المرشحين للتمثيل فيه، ليلي، ريان ومايليس وجيسي. 

ونال فيلم Rodeo جائزة «Coup de cœur» للمخرج لولا كويفورون، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج لألكسندرو بيلك عن فيلم Metronome.

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12 دقيقة تصفيق.. فيلم Elvis يهز مهرجان كان

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7 دقائق تصفيق لأبطال فيلم Crimes of the Future بعد عرضه في مهرجان كان

جوائز مسابقة أسبوع النقاد 

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الأعمال الفائزة هذا العام بشكل منفصل عن حفل الختام، وفاز فيلم La Jauria بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للمخرج والكاتب أندريس راميري، ونال أيضا جائزة SACD.

فيما نال فيلم Aftersun جائزة اللمسة الفرنسية لمخرجه شارلوت ويلز، وذهبت جائزة النجم الصاعد لزيلدا شمشون عن Love According To Dalva.

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