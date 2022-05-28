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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى الأربعاء المقبل 

صدى البلد

  أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن بدء دورة معهد المحاماة الخامسة بالقاهرة الكبرى يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 / 6 / 2022 بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الواحدة ظهرًا، ويتاح الحضور فيها للمدرج أسمائهم بالكشوف المعلنة على موقع النقابة .

 تأتي الدورة تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، وإسماعيل طه، عضو المجلس، ومقرر المعهد.

وعن المواعيد أوضح حسين الجمال، أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، ويخصص يوم الأحد لنقابات (شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، و(جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا). 

وتابع: «كما تعقد محاضرتين يوم الأربعاء لمحامي (القليوبية ـ بنها وشبرا الخيمة ـ من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)،  والجيزة ـ شمال الجيزة و6 أكتوبر ـ من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا)».

وأشار أمين عام النقابة إلى أن مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم بآسره، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

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