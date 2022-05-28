أول مرة خلال 2022.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. شاهد

شهدت سماء منطقة مكة المكرمة، (السبت)، التعامد الأول للشمس هذا العام على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد نوهت عن هذه الظاهرة، وقال رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن تعامد الشمس سيكون بأقصى ارتفاع لها، بـ90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة وظلال الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال "صفر".

وأشار أبو زاهرة إلى أن الشمس ستكون مائلة في المناطق البعيدة، في هذا التوقيت، موضحًا أن هذه الظاهرة تحدث بسبب موقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مبينًا أنه خلال الحركة الظاهرية للشمس في شهر مايو أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، تصبح على استقامة مع الكعبة المشرفة.