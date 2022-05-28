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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ضد بنزيما.. إحصائيات ثنائي الرعب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بنزيما - محمد صلاح
بنزيما - محمد صلاح

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب “بارك دو فرانس” في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

وتشهد مواجهة الليلة صراعا خاصا بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث يعتبر كلا منها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خطوة مهمة نحو حلم التتويج بجائزة الكرة الذهبية

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ويتصدر كريم بنزيما  ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، ويحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ثانيا بـ 13 هدفا، والإيفوراي سيباستيان هالير ثالثا لـ 12 هدفا، ومحمد صلاح رابعا 8 أهداف.

لقب هداف دوري أبطال أوروبا 2021-2022، محسم لصالح كريم بنزيما، حيث انتهت مهمة ليفاندوفسكي وهالير في هذه البطولة، بينما يعد تسجيل محمد صرح 7 أهداف في المباراة في لقاء الليلة أمر مستحيلا.

أرقام محمد صلاح وبنزيما قبل مباراة الليلة:

 صلاح  -        بنزيما

12    مباريات   11

960   دقائق   1016

8     أهداف    15

2    صناعة أهداف  2

81.8 %  تمرير ناجح  83.3 %

 

ليفربول ضد ريال مدريد:

ويستهدف فريق ليفربول الثأر من ريال مدريد بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، حيث خسر الريدز أمام الملكي 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، كما تعرض محمد صلاح لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس لاعب الميرنجي السابق.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني ذهابا وإيابا ( 2-0 و 3-2).

في المقابل صعد ريال مدريد إلى المباراة النهائية، بعد التغلب على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع المباراتين.

ويتربع ريال مدريد على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6  ألقاب لكل فريق.

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