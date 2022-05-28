نقابة القراء: الطاروطي حضر واعتذر وتعهد بعدم تكرار خطأ الفجر وتم إخطار الإذاعة

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقرّاء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرّاء قد شهدت جلسة ساخنة اليوم، حيث حضر القارئ الإذاعي محمد على الطاروطي وشرح وجهة نظره وقدّم اعتذاره أمام نقيب القرّاء واللجنة.

قال الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء: حضر القارئ الإذاعي الشيخ محمد الطاروطي وقدم اعتذاره وقام بكتابة تعهد كتابي على نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم تكرار ما حدث منه من سهو أثناء تلاوته فى قرآن الفجر على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه، جاء ذلك أمام لجنة القيم التي اجتمعت برئاسة الشيخ محمد حشاد وعضوية كل من: الشيخ محمود الخشت (نائب النقيب) والشيخ صديق المنشاوي (الأمين العام) والشيخ محمد عبد الموجود والدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ حسين السويفي، حيث اعتذر الشيخ محمد الطاروطي وقام بكتابة تعهد كتابي على نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم تكرار ما حدث، مؤكدا أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه.



من جانبه قال الشيخ محمود الخشت (نائب النقيب): عقب حضور الشيخ محمد الطاروطي وتقدم بالاعتذار التمست النقابة له العذر، خاصة أن القرآن الكريم له قدسيته وجلاله والكل معرض للوقوع فى الخطأ، وبعدما قام الشيخ محمد الطاروطي بشرح وجهة نظره، أرسلت النقابة تقرير لجنة القيم إلى إدارة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية.



إبلاغ النيابة العامة

وقال الشيخ صديق المنشاوي (الأمين العام) أن مجلس النقابة ناقش جدول الأعمال، كما قرر إبلاغ النيابة العامة عن من تخلفوا عن حضور الجلسة وخاصة من قراء أسيوط بصعيد مصر، كما استمعت لجنة القيم لأقوال الشيخ أيمن بسيوني والشيخ عمر زايد من الإسكندرية حيث تم أخذ تعهدات عليهما بعد ما تقدما بالاعتذار.

المعاشات يناير إبريل يوليو أكتوبر

أضاف المنشاوي: كلف مجلس النقابة نقباء المحافظات بضرورة التنبيه على الأعضاء وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية بأن المعاشات تصرف أربع مرات سنويا وهى: الأول من يناير والأول من إبريل والأول من يوليو والأول من أكتوبر، علما بأن المعاشات كانت تصرف مرة كل ستة أشهر.

شكر واجب

قال الشيخ محمد عبد الموجود خليفة: إن الشيخ محمد حشاد قد أعلن فى الجلسة عن توجيه الشكر العميق باسم المجلس للشيخ حلمي الجمل (نائب النقيب السابق) على اللفتة الكريمة التي أقدم عليها، عندما بعث ببرقية شكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولنقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد على مساندتهم لأهل القراء وأعضاء المقارئ وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول فى امتحان أعضاء وشيوخ المقارئ بالمحافظات بدلاً من حضورهم إلى القاهرة، كما جدد مجلس النقابة بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده المضنية فى خدمة أهل القرآن جميعا وخاصة أهل المعاشات منهم.

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت الموافقة النهائية على مسودة القانون المقدم من النقابة موجهة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمناقشة بنوده ورفعها إلى مجلس النواب لإقرارها بإذن الله.