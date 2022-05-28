الأعلى للآثار عن افتتاح نقطة جديدة من مسار العائلة المقدسة: فاتيكان مصر

قال أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، تعليقا إحياء مسار العائلة المقدسة، إنه يتم تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأضاف أسامة طلعت في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن مسار العائلة المقدسة مجموعة من النقاط حددتها الكنيسة من وقت دخولهم إلى مصر وحتى خروجهم وهم 25 نقطة بداية من العريش مرورا بالدلتا ثم صعيد مصر وصولا لمحافظ أسيوط ".

وتابع أسامة طلعت :" تم افتتاح نقطة جديدة اليوم في منطقة وادي النطرون، التي يطلق عليها فاتيكان مصر نظرا لمكانتها الدينية والسياحية".

وأكمل أسامة طلعت: "هناك ترميم واسع للأديرة في منطقة وادي النطرون"، مضيفا: " مصر تعد ملف لليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة".

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة اليوم، الأحد، وتحل ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من يونيو، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا اليوم تاريخيا ودينيا لدى المصريين، كما أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.