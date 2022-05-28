يصيب الأطفال وتحذيرات من انتشاره .. ما هو مرض انفلونزا الطماطم المنتشر بالهند؟

ظهر خلال الأسبوعين الماضيين فيروس جديد يدعى إنفلونزا الطماطم، وكان انتشاره سريعا عن الفيروسات السابقة، مما أثار الرعب والخوف حول العالم، ويعتبر إنفلونزا الطماطم ، والمعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم ، هي نوع شائع من الحمى تصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويتسبب في ظهور الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف هي أكثر أعراض إنفلونزا الطماطم شيوعًا عند الأطفال.



سبب الأسم

ويسمى فيروس إنفلونزا الطماطم بحمى الطماطم لأنه ينتج بثور حمراء. في غضون ذلك ، وعقب اكتشاف حالات في ولاية كيرالا تم تكليف فريق من السلطات بفحص الزوار من الولاية المجاورة؛ حيث تعتقد السلطات أنه لا يوجد سبب للذعر.

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