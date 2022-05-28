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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أمير قطر وروبيرتو كارلوس أبرز الحاضرين لمباراة ريال مدريد وليفربول

صدى البلد

شهدت مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، تواجد العديد من الشخصيات الهامة أبرزها أمير قطر ورافاييل نادال ومسعود أوزيل وروبيرتو كارلوس وراؤول.

 

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

 

وفشل عدد كبير من جمهور ليفربول، في دخول ستاد دو فرانس معقل المباراة، فيما أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن 15 ألف مشجع دخلوا للمدرجات دون أن تكون بحوزتهم تذاكر.

 

 وأكدت صحيفة “ ليفربول إيكو” البريطانية، أن الشرطة الفرنسية قامت بإطلاق قنابل الغاز على مشجعي ليفربول خارج الملعب، والذين يحاولون دخول ستاد دو فرانس لحضور المباراة.

 

 تشكيل ليفربول وضم تشكيل ليفربول كل من: 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني تشكيل ريال مدريد 

وضم تشكيل ريال مدريد كل من: 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما 

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندريه لونين - توني فويداس- ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدواردو كامافينجا.


 

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