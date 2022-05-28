عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكياج لافت لـ لقاء الخميسى على إنستجرام يبرز جمالها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسى علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.


وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بتوب اسود أنيق، وكاب أحمر، ومكياج لافت، مما نال إعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٨_٢١٤٢٢٦
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٨_٢١٤٢٢٦


وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

لقاء الخميسي مكياج لافت صورة جديدة لها مسلسل اجازة مفتوحة الفنانة لقاء الخميسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يهدر فرصتين للتهديف فى مرمى ريال مدريد

عصر جديد للسكة الحديد.. السيسي يشهد توقيع عقد القطار الكهربائي مع سيمنز

دراسة تحذر: الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية إشارة للإصابة بالخرف

علماء يتوصلون لـ عطر الملكة كليوباترا المبهر لإعادة إنتاجه

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ