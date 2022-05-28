مكياج لافت لـ لقاء الخميسى على إنستجرام يبرز جمالها

حرصت الفنانة لقاء الخميسى علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.



وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بتوب اسود أنيق، وكاب أحمر، ومكياج لافت، مما نال إعجاب متابعيها.

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وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.