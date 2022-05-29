حفلان لفريق أنسامبل سو بالأوبرا| تفاصيل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلين لفريق أنسامبل سو، وذلك فى الثامنة مساء اليوم والإثنين على المسرح الصغير.

يشارك فى الحفل الثانى العازفان المصريان الدكتور عماد عفيفى ( عود ) ، أمير عزت ( ايقاع ) .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التى تستخدم خلالها الآلات الكورية التقليدية المحلية والآلات الغربية لتنتج مزيج من الموسيقيي الكلاسيكية والمعاصرة منها أغنية “الروح ، القمر الأحمر ، الطائر الاسود ، كى بوب” ، إلى جانب عدد من التابلوهات التراثية وأعمال موسيقية مصرية .

يذكر أن فريق انسامبل سو تأسس عام 2015 بهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي مع دول العالم ، قام الفريق بعدة جولات ولاقى الإعجاب والاستحسان محققا نجاحا كبيرا .