عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلان لفريق أنسامبل سو بالأوبرا| تفاصيل

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلين لفريق أنسامبل سو، وذلك فى الثامنة مساء اليوم والإثنين  على المسرح الصغير.

يشارك فى الحفل الثانى العازفان المصريان الدكتور عماد عفيفى ( عود ) ، أمير عزت ( ايقاع ) .

إحدى مواهب الأوبرا.. ملك سعيد: بحب شيرين ونفسي أكون زي أم كلثوم

خالد داغر : أنغام توقفت عن الغناء بحفل الأوبر لعيوب تقنية بالصوت..فيديو

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التى تستخدم خلالها الآلات الكورية التقليدية المحلية والآلات الغربية لتنتج مزيج من الموسيقيي الكلاسيكية والمعاصرة منها أغنية “الروح ، القمر الأحمر ، الطائر الاسود ، كى بوب” ، إلى جانب عدد من التابلوهات التراثية وأعمال موسيقية مصرية .

يذكر أن فريق انسامبل سو تأسس عام 2015 بهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي مع دول العالم ، قام الفريق بعدة جولات ولاقى الإعجاب والاستحسان محققا نجاحا كبيرا .

دار الأوبرا برنامج الموسيقى دول العالم ام كلثوم حفلين لفريق أنسامبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

موضوعات متعلقة

الصور الكاملة لختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ70

بعرض أفلام وتوزيع الجوائز.. تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي بدورته الـ70

حنان مطاوع أحسن ممثلة.. التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

إنشاء مركز كاثوليكي للسينما بالأقصر والإسكندرية

جائزة الريادة السينمائية لـ سميرة أحمد بـ مهرجان المركز الكاثوليكي

أعضاء لجنة تحكيم .. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم بشرى وأحمد سلامة

سميرة أحمد عن الشائعات التي تلاحق الفنانين: أبشع ما يحدث لنا

ريم مصطفى تظهر بأكثر من شكل في مسلسل الثمانية.. صور

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل موقعة نهائي أبطال إفريقيا

امتحانات الدبلومات الفنية 2022| عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

بحضور وزير المالية.. خطة البرلمان تناقش اليوم الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة

أرمينيا ترسل أول قمر صناعي في تاريخها إلى الفضاء

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ