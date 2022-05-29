الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

قال محمد عادل، نجل مذبحة الريف الأوروبي، إن الجميع يقف بجواره حاليا، معقبا: "الغريب يقف بجانبي قبل القريب".

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "قدر الله وما شاء فعل الحمدلله"، لافتا: "المتهم بيقول كلام مش كويس وكذبا، ومفيش حاجه منها حقيقة".

وأوضح: "القصاص هو اللي هيريحني أنا بطالب بالقصاص"، متابعا: "الكلام اللي بيتقال بيضايقني لأن مفيش حد شاف حاجه".

وأشار: "مش عارف هو قتلهم ليه ربنا اللي عالم بكل حاجه حسبي الله ونعم الوكيل"، موضحا: "روحت لقيتهم حثث مذبوحين، ذنب الطفل الصغير ايه.. الكل مذبوحين".

وتابع: "دا واحد عنده 67 سنة هيتجور واحدة عندها 26 سنة إزاي، الكلام اللي بيقوله غير صحيح، وعلشان ارتاح والبلد كلها ترتاح عايزين القصاص"، مردفا: "أثق في وزارة الداخلية أنها هتجيب لي حقي.. لكن أطالب النائب العام بوقف الأكاذيب التي يتم تداولها".