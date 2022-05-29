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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

مذبحة الريف الأوروبي
مذبحة الريف الأوروبي

قال محمد عادل، نجل مذبحة الريف الأوروبي، إن الجميع يقف بجواره حاليا، معقبا: "الغريب يقف بجانبي قبل القريب".

 

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "قدر الله وما شاء فعل الحمدلله"، لافتا: "المتهم بيقول كلام مش كويس وكذبا، ومفيش حاجه منها حقيقة".

 

وأوضح: "القصاص هو اللي هيريحني أنا بطالب بالقصاص"، متابعا: "الكلام اللي بيتقال بيضايقني لأن مفيش حد شاف حاجه".

وأشار: "مش عارف هو قتلهم ليه ربنا اللي عالم بكل حاجه حسبي الله ونعم الوكيل"، موضحا: "روحت لقيتهم حثث مذبوحين، ذنب الطفل الصغير ايه.. الكل مذبوحين".

 

وتابع: "دا واحد عنده 67 سنة هيتجور واحدة عندها 26 سنة إزاي، الكلام اللي بيقوله غير صحيح، وعلشان ارتاح والبلد كلها ترتاح عايزين القصاص"، مردفا: "أثق في وزارة الداخلية أنها هتجيب لي حقي.. لكن أطالب النائب العام بوقف الأكاذيب التي يتم تداولها".

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