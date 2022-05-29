القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

ختم مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته 75 فعالياته مساء السبت، بالإعلان عن الأعمال الفائزة بجوائز أفضل الأعمال هذا العام بعد منافسة قوية امتدت على مدار 11 يوما.

وشهد حفل ختام مهرجان كان فوز المخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه " Triangle of Sadness- مثلث الحزن"، وهو عمل ساخر يتطرق إلى مجتمع الأغنياء فاحشي الثراء والعلاقات بين الطبقات في المجتمعات الغربية بحسب موقع فرانس 24.

المخرج السويدي روبن أوستلوند

وتعد هذه الجائزة هي ثاني "سعفة ذهبية" للمخرج خلال مسيرته بعد تتويجه الأول عن فيلمه The Square عام 2017.

فيما حصد المخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "Boy From Heaven- صبي في الجنة"، وفاز فيلمي (close- قريب) للمخرج لوكاس دونت و(The Stars at noon ) "نجوم في الظهيرة" للمخرجة كلير دوني بجائزة لجنة التحكيم.

طارق صالح

وفاز الكوري الجنوبي بارك تشان ووك بجائزة أفضل إخراج عن فيلم Decision to Leave، وذهبت جائزة أفضل ممثل لابن بلده سونج كانج هو، عن فيلم Broker.

زار أمير إبراهيمي

ونالت الممثلة الإيرانية زار أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها المثير للجدل Holy Spider، وفاز بجائزة الكاميرا الذهبية فيلم " War Horse " من إخراج كل من رايلي كيوج وجينا جميل.

سونج كانج هو

وعادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم البولوني "إيو" للمخرج جورزي سكوليموسكي و(الجبال الثمانية) من إخراج شارلوت فانديرميرش وفيليكس فان جرونينجن.

جوائز مسابقة نظرة ما

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت.

ضمت مسابقة "نظرة ما" 20 فيلما روائيا حملت جميعها أفكارا مميزة وجريئة، ولفتت أنظار النقاد وصناع السينما على مدار أيام المهرجان.

المخرج الكوري بارك تشان ووك

ونالت المخرجة الفلسطينية مها الحاج جائزة أحسن سيناريو في مسابقة "نظرة ما" عن فيلمها "حمى البحر الأبيض المتوسط"، كما فاز الممثل التونسي آدم بيسا بجائزة أفضل ممثل بطل فيلم "حرقة" مناصفة مع الممثلة الفرنسية فيكي كريبس.

وعادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الباكستاني "جويلاند" من إخراج سايم صادق، أما جائزة أحسن فيلم فكانت من نصيب الفيلم الفرنسي "كورساج" للمخرجتين ليز أكوكا ورومان غيري.

وذهبت جائزة قسم نظرة ما لفيلم "الأسوأ " من إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، ويتحدث العمل عن مشروع تصوير فيلم في حي، يدعى بيكاسو، في بولوني سور مير شمال فرنسا. ولهذا الغرض سيتم اختيار أربعة مراهقين هم أسوأ المرشحين للتمثيل فيه، ليلي، ريان ومايليس وجيسي.

ونال فيلم Rodeo جائزة «Coup de cœur» للمخرج لولا كويفورون، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج لألكسندرو بيلك عن فيلم Metronome.

جوائز أسبوع النقاد

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الأعمال الفائزة هذا العام بشكل منفصل عن حفل الختام، وفاز فيلم La Jauria بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للمخرج والكاتب أندريس راميري، ونال أيضا جائزة SACD.

فيما نال فيلم Aftersun جائزة اللمسة الفرنسية لمخرجه شارلوت ويلز، وذهبت جائزة النجم الصاعد لزيلدا شمشون عن Love According To Dalva.