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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يرتكبوا أخطاء .. جيرارد: خسارة ليفربول أمام ريال مدريد أمر محير

صدى البلد

أعرب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، عن تعاطفه مع الفريق بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وقال إن اللاعبين لم يرتكبوا "أخطاء كبيرة".

وخسر ليفربول 0-1 على ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس، بعد هدف فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، رغم سيطرة الريدز على فترات طويلة، دون أن يتمكنوا من تجاوز رجل المباراة الحارس تيبو كورتوا.

وبلغ مجموع تسديدات ليفربول في اللقاء 23 محاولة، 9 منها بين الخشبات الثلاث، بينما لم يسدد ريال مدريد سوى كرة واحدة على المرمى، ولا يعتقد جيرارد أن الريدز كان بإمكانهم فعل المزيد.

وقال مدرب أستون فيلا الحالي لشبكة "بي تي سبورت" بعد المباراة: "إنه أمر محير، لا أعتقد أن ليفربول ارتكب الكثير من الأخطاء. حسنا، لم يكونوا حاسمين أو عديمي الرحمة في استغلال هذه الفرص، لكن حارسا حصل للتو على رجل المباراة ضدهم في المباراة النهائية، أدى ريال مدريد ببراعة دفاعية".

وأضاف: "دفاعهم عبر الملعب كان رائعا، على مدى 90 دقيقة كانوا يقاومون، ودافعوا رجل لرجل وكانوا في موقع الدفاع بشكل جيد للغاية".

وعلى الرغم من الحسرة، يعتقد جيرارد أن فريق كلوب قادر على العودة مرة أخرى العام المقبل، وقال: "لا تخطئوا.. سيعودوا، لديك تلك الخبرات لتتعلم منها. هذه المباراة هي إما أفضل ليلة في حياتك أو واحدة من الأسوأ، سيتخلصوا من ذلك ويستأنفوا المشوار مرة أخرى العام المقبل".

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