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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا ترسل أول قمر صناعي في تاريخها إلى الفضاء

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان عن إرسال بلاده أول قمر صناعي لمدارات الأرض.

وحسب "روسيا اليوم"، وخلال اجتماع لأعضاء الحكومة الأرمنية اليوم الخميس قال المسؤول: "في الـ 25 من مايو الجاري، وتمام الساعة 22:35، أطلق إلى مدارات الأرض أول قمر أرمني، القمر أرسل إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ تابع لشركة سبيس إكس، تم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا".

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ووصف باشينيان هذا الحدث بأنه" خطوة جديدة ومهمة في تطوير صناعة الفضاء في أرمينيا" وقال: "تطوير هذا القمر حدث بفضل التعاون ما بين شركة جيوكوسموس الحكومية الأرمنية وشركة Satlantis الإسبانية".

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد أعلنت الأربعاء 25 مايو الجاري عن نجاح عملية إطلاق صاروخ من نوع فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وأشارت إلى أن الصاروخ نقل إلى مدارات الأرض 59 قمرا صناعيا صغيرا.

أرمينيا قمر صناعي الفضاء رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

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