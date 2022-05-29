محافظ أسوان: إزالة حالات تعدٍ بإدفو وكوم أمبو على مساحة 71 فدانا

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بإزالة التعديات على قطعة أرض بالظهير الصحراوى لقرية الكلح شرق بمساحة 71.5 فدان، بواقع 300 ألف و 300 م2 عبارة عن سور بطول 30 ألف م2 وبإرتفاع 3م2 بالطوب الأبيض، والتى كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية عليها.

جاء ذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية للمدينة وقريتى الكلح والحجز بحرى، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بإزالة حالة تعدٍ فى المهد على قطعة أرض زراعية بمساحة 88 م2 بنطاق عزبة الإصلاح البحرية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة.

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يأتي ذلك ضمن سلسلة الجهود المتعلقة بتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، سواء الصادر لها قرارات إزالة، أو الإزالة الفورية فى المهد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان فريق عمل وحدة “حياة كريمة” بأسوان، بقيادة المهندس ناجح مصطفى، وبمرافقة المهندس حازم محمد، عضو المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء، قام على مدار 4 أيام بمتابعة المشروعات الجارية بـ ٤ قرى بمركز كوم أمبو وهى قرى العباسية وحجازة والكفور وإقليت، حيث تضم 100 قرية وتابع ونجع وعزبة بإجمالى 175 ألف نسمة، بجانب تفقد قريتى بلانة والدكة بمركز نصر النوبة واللتان تضمان 10 توابع بواقع 42 ألف نسمة ، بالإضافة إلى قريتى غرب أسوان وغرب سهيل بمركز أسوان.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، بضرورة قيام المسئولين بالمرور الميدانى اليومى للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ بهذه المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام للإسراع بهذه المعدلات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى بقرية حجازة ومجمع الخدمات بقرية الكفور، حيث وصلت نسبة التنفيذ بهما إلى 85%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بسبيل أبو ناجى بقرية الكفور بنسبة تنفيذ 55%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة تنمية الأسرة والطفولة بقرية فطيرة قبلى وهى عبارة عن حضانة وورش تدريب لمحو الأمية، بجانب عيادات لتنظيم الأسرة والعناية بالطفل، حيث بلغت نسبة التنفيذ فيها 40%، فضلاً عن تفقد مشروع “سكن كريم” بقرية الكفور، والذى يضم إنشاء 7 عمارات وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 30%.

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان

جهود إزالة التعديات بأسوان