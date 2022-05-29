توريد 300 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع المحافظة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

حيث بلغ اجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الاحد ٢٠٢٢/٥/٢٩ ( ٣١١٣٢١) طن من الأقماح المحلية وتم توريد ٢٠٦٦٦ طن خلال يومى ( الجمعه - السبت ) ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقةتخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضومن الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من الثلاثاء ٤/٢٦ وحتى نهاية موسم القمح المحلي ٢٠٢٢.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.