حياة كريمة تقدم خدمات طبية لـ 1796 مواطنا بديرمواس جنوب المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسمو العروس بمركز ديرمواس تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1796 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 368 حالة جراحة، وفحص 465 حالة أطفال، و199 باطنة، و59 نساء، و83 تنظيم أسرة، و127 أسنان، و320 جلدية.

وأضاف أنه تم إجراء 114 تحليلا مختلفا، و19 حالة موجات صوتية، و7 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 98 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 16 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 111 مترددا، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.