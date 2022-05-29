مدبولي: ميثاق جامعة الدول العربية ينص على تعزيز التعاون بين الأعضاء.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ينص على تعاون الدول المشتركة تعاونا وثيقا في أمور الزراعة والصناعة والتجارة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بالاجتماع الثلاثي لأطلاق مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والأردن والإمارات، أن هذه الخطوة تعد نموذجا ملهما لتحويل الأزمة الراهنة لمنحة، وتعزيز التكامل بين الدول العربية.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير لقيادات دولنا الثلاث، مصر والإمارات والأردن، على مبادرتهم العظيمة بهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية فى الدول الثلاث أسهم فى فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر عن توقيع هذه المبادرة المهمة لدولنا الثلاث وشعوبها.

وأكد رئيس الوزراء، على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أن أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية – الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التعاون والتكامل بين دولنا العربية، بما يسهم فى تحقيق مصالح شعوبنا، مشيراً إلى أهمية ما تم توقيعه اليوم من وثائق للتعاون بين مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين العديد من دولنا العربية.