الطرق الصوفية: لم يصدر قرار حتى الآن بموعد بدء الاحتفال بمولد الشاذلي

أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيان توضيحى له منذ قليل عقب البيان الأخير الخاص بتحديد موعد الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى، أن القرار متعلق فقط بالاعتماد الرسمى بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى وليس قرار بدء الاحتفال بالمولد، وحتى الآن لم يصدر قرار الاحتفال بالمولد الصوفية.

كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، أصدر قرارا ببدء الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى كل عام فى يوم الجمعة الأخيرة من شوال وهو تاريخ وفاته رضى الله عنه تعالى والذى أجمع عليه المؤرخون والعلماء والباحثون، وتضمن القرار إخطار جميع الجهات المعنية للعمل بما فيه إعتبارا من تاريخه، صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

وأوضح قنديل أنه اجتمع جمع كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى وبعد أن تدارس الحاضرون سيرة سيدى أبى الحسن الشاذلى وبعد مراجعة المراجع العلمية وأراء أهل العلم، تبين أن الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلى وهو فى طريقه إلى أداء فريضة الحج ثقل عليه المرض فى وادى حميثرة من صحراء عيزاب حيث لقى ربه فى نهاية شهر شوال من عام 656ه‍ .