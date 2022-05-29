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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم عبد المجيد يتصدر.. 10 هدافين تاريخيين لبلدية المحلة في الدورى

صدى البلد

نجح نادى بلدية المحلة فى إفراز العديد من المواهب التهديفية خلال مشاركته في بطولة الدوري الممتاز والقسم الثاني.

وعلى مدار تاريخ نادى بلدية المحلة نجح فى إبراز مواهب في الشق الهجومي تهافتت عليها كبار أندية الدورى الممتاز جاء فى مقدمتها نادى الزمالك.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز هدافي نادي بلدية المحلة عبر تاريخ مشاركاته في البطولات المحلية.

1- أكرم عبد المجيد سجل 61 هدفا مع البلدية بخلاف 13 هدفا مع أندية أخرى لتصل أهدافه فى الدورى إلى 74 هدفا منها 5 مع المعادن و 4 مع الزمالك و 4 مع القناة.

2-  أسامه حامد مهاجم ونجم بلدية المحلة فى التسعينات أحرز 17 هدفا.

3-  أحمد فاروق مارادونا مصر أحرز 15 هدفا

4- وسام الحوتى نجم وسط بلدية المحلة سجل 14 هدفا

5-  أحمد فرغلى نجم الوسط فى فريق بلدية المحلة أحرز 9 اهداف

6-  محمد القط نجم وسط الملعب سجل 9 أهداف

7-  ياسر الوكيل نجم فريق بلدية المحلة سجل 9 أهداف

8-  محمد سلام نجم فريق بلدية المحلة أحرز 8 اهداف

9 - باسم وجدى نجم خط الوسط  سجل 7 أهداف

10-  محمد سمير صخرة دفاع بلدية المحلة وأحد أهم رموزها سجل 7 اهداف.

نادى بلدية المحلة بلدية المحلة الدوري بطولة الدوري الممتاز أكرم عبد المجيد

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