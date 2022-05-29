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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

امين الفتوي: 7 سمات للإنسان المعاصر ابرزها الفردانية

ندوة ثقافة الاختلاف
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار

انطلقت منذ قليل فاغليات ندوة  ثقافة الاختلاف وفن الحوار " بجامعة عين شمس في اطار  الموسم الثقافي للجامعة بحضور الدكتور عمرو الورداني امين الفتوي بدار الافتاء المصرية ومدير الارشاد الزواجي نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و  عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،  وبرئاسة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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واعرب  الدكتور عمرو الورداني امين الفتوي بدار الافتاء المصرية ومدير الارشاد الزواجي عن سعادته بالمشاركة بفاعليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك بمدرج المحلاوي بكلية الطب .


واكد عمرو الورداني امين الفتوي بدار الافتاء المصرية  أنه بدون ثقافة الاختلاف وفن الحوار لن يكون هناك بناء ، لافتا ان  ثقافة الاختلاف ضرورة حياتية لتغيير حياتنا .

واوضح عمرو الورداني امين الفتوي بدار الافتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، أن هناك سبع سمات للإنسان المعاصر وأول هذه السمات زادت عندنا الفردانية والتى تصنع الأنانية المجتمعية ، وثانى هذه السمات المزاجية فمخاطر الاختلاف تزيد عندما تزيد المزاجية

وأشار عمرو الورداني امين الفتوي بدار الافتاء المصرية إلى أن من بين هذه السمات للإنسان المعاصر، الإحباط ، مضيفا أن من السمات أيضا يأتى الحساسية و العشوائية.

واكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس يجب ان نقاوم الافكار المتطرفة بالعلم والهدف من العلم ليس النجاح في الحامعة فقط بل التفوق في جميع التخصصات .

اوضح رئيس جامعة عين شمس ان العلم هو الحصن الذي يحمي الانسان في الوقوع في الفكر الخاطئ  .


أوضحت  الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ومنسق الندوة ، أن  الندوة  تناقش كيفية مواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب،  واختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم لتحقيق السلام والأمن .
تقام الندوة بتنسيق طلابي لأسرة من أجل مصر المركزية.

ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (1)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (1)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (2)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (2)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (3)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (3)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (4)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (4)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (5)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (5)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (6)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (6)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (7)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (7)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (8)
ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار (8)
رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا محمود المتيني الدراسات العليا والبحوث Jobs Education

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