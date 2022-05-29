بنزيما يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14.. الحمد لله

احتفل الفرنسي كريما بنزيما بتتويج فريقه ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين امس السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.



ونشر بنزيما صورة له مع كاس البطولة عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلا "كأس جديد يكافئ العمل الجماعي والفردي الجاد. 🏆 بفضل كل لاعبي ريال مدريد ، الكأس ملكك أيضًا ¡𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⚔️ الحمد لله"







وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

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بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2