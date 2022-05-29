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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14.. الحمد لله

بنزيما
بنزيما

احتفل الفرنسي كريما بنزيما بتتويج فريقه ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين امس السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.


ونشر بنزيما صورة له مع كاس البطولة عبر حسابه علي انستجرام  وعلق قائلا "كأس جديد يكافئ العمل الجماعي والفردي الجاد. 🏆 بفضل كل لاعبي ريال مدريد ، الكأس ملكك أيضًا ¡𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! ⚔️ الحمد لله"


 


وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.


وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

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بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2

 

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