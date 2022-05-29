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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدري القرود.. أسئلة وأجوبة عن المرض المخيف

جدري القرود
جدري القرود

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن إصابة عدد من الأشخاص بـ جدري القرود في كندا والولايات المتحدة وأوروبا.

ومنذ انتشار جدري القرود، وبدأ الأشخاص رحلة البحث عنه على مؤشر البحث “جوجل”، للاطمئنان على طرق الانتقال ومعرفة الأعراض.

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أبرزها حمى وصداع شديد .. استاذ فيروسات يوضح أعراض جدري القرود

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استشارى: جدرى القرود فيروس نادر وتم اكتشافه عام 1958 فى الدنمارك

ما هو جدرى القرود؟

جدري القرود هو عدوى من الحيوانات يسببها فيروس وثيق الصلة بفيروس الجدري، وتنتقل العدوى إلى الإنسان من خلال الخدوش أو لدغات الحيوانات المصابة، مثل القوارض أو الرئيسيات غير البشرية، أو أكل لحوم الأدغال.

يحدث انتقال العدوى من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بآفات الجلد أو سوائل الجسم أو من خلال قطرات تنفسية كبيرة. 

يقتصر انتقال العدوى على جهات الاتصال المنزلية الوثيقة أو العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لا يرتدون معدات الحماية الشخصية.

الأعراض الأولية هي الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية، ويتبع هذا طفح جلدي. 

يتكون الطفح الجلدي في البداية من بقع مسطحة، ثم يتطور إلى عقيدات بارزة ثم إلى حويصلات، مع يوم إلى يومين في كل مرحلة. 

يمكن أن تستمر المرحلة الأخيرة من البثور المليئة بالصديد من خمسة إلى سبعة أيام.

الأشخاص المصابون بجدري القرود معديون للآخرين منذ بداية الحمى.

هل يجب أن تقلق بشأن الإصابة بجدرى القرود؟

لا، إن المخاطر الإجمالية التي يتعرض لها الجمهور ومقدمو الرعاية الصحية منخفضة في هذا الوقت. 

ينتشر الفيروس من إنسان لآخر عن طريق الاتصال المباشر بجلد الشخص المصاب أو إفرازات ذلك الشخص.

لا يعتبر الشخص معرضًا لخطر كبير لعدة أسباب؛ أولاً: يتطلب انتقال جدرى القرود الاتصال الوثيق المطول مع الأشخاص المصابين، على عكس فيروس كورونا COVID-19، حيث قد لا يعرف الناس أنهم مصابون.

ويعاني الأشخاص المصابون بـ جدري القرود من أعراض، مثل الحمى أو الطفح الجلدي، مما يسهل التعرف عليه، وهذه الأعراض تجعل الناس يسعون للحصول على رعاية طبية.

فترة الحضانة في جدري القرود طويلة، لذلك، يمكن أن تساعد تدابير الصحة العامة في منع حدوث حالات إضافية.

هل يمكنك التطعيم ضد جدري القرود الآن؟

لا، لقاحات جدري القرود غير متاحة، في حالة التعرض له، ستوجه سلطات الصحة العامة بتطعيم المخالطين، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.

ما اللقاحات والعلاجات المتوفرة؟

تمنع لقاحات الجدري بشكل فعال جدري القرود إذا تم إعطاؤها قبل أو في غضون أيام قليلة من التعرض. 

العلاجات الأخرى لجدري القرود هي tecovirimat و brincidofovir - وكلاهما من الأدوية المضادة للفيروسات - والغلوبيولين المناعي للكسينيا. 

تم تصميم هذه العلاجات في الأصل للجدري ولكنها تعمل أيضًا مع جدري القرود.

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