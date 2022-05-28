عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة جبل الجليد.. تسجيل إصابة جديدة بـ جدري القرود في إسرائيل

جدري القرود
جدري القرود

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في إسرائيل. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات الـ200 بمرض جدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

وقالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، الجمعة، خلال جمعية الصحة العالمية بجنيف حول الانتشار "غير المألوف" لفيروس جدري القرود "لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة جبل الجليد".

وأضافت: "الخبراء يحاولون تحديد سبب هذا الوضع غير المعتاد، وتظهر النتائج الأولية عدم وجود طفرة أو تحور في فيروس جدري القرود"، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت: "لدينا فرصة سانحة لوقف التفشي الآن.. إذا اتخذنا الإجراءات الملائمة الآن يمكننا على الأرجح احتواؤه بسرعة".

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية "نحن حاليا في بداية هذا الحدث.. نعلم أنه ستظهر مزيد من الحالات في الأيام المقبلة، لكن هذا ليس مرضا يجب أن يقلق منه عموم الناس، إنه ليس كوفيد أو غيره من الأمراض التي تنتشر بسرعة".فادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بمرض جدري القرود في إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية إسرائيل إصابة جديدة كوفيد الجليد مرض جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

معاش حتى 30 ألف جنيه|ما تريد معرفته عن صندوق التكافل التكميلي للمحامين

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 200 إصابة بجدري القرود في 20 دولة حول العالم

السلطات الصحية في الهند تسجل 26 إصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم

البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على تجريم التطبيع مع إسرائيل

رصد سفن تحاول نقل النفط الروسي في المحيط الأطلسي

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: حرب أوكرانيا والإغلاق فى الصين يشكلان مخاطر مرتفعة

الرئيس الأمريكي يعلن توقيع أمر تنفيذي لإصلاح الشرطة

أوكرانيا: قرار بوتين بمنح الجنسية الروسية لمواطني خيرسون وزابوريجيا انتهاك صارخ

الصحف الإماراتية: ترقب في الشارع اللبناني بعد نتائج الانتخابات.. عواصف ترابية تضرب الدول العربية.. بشرى سارة بشأن جدري القرود

ترشيحاتنا

عودة أبو جبل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الدفاع الأوكرانية: لا توجد معلومات عن هجوم روسي وشيك على كييف

السياحة والآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الإثنين

قمة جبل الجليد.. تسجيل إصابة جديدة بـ جدري القرود في إسرائيل

شكري: مصر تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رصد أول إصابة بجدري القرود في أيرلندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ