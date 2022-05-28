قمة جبل الجليد.. تسجيل إصابة جديدة بـ جدري القرود في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في إسرائيل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات الـ200 بمرض جدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

وقالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، الجمعة، خلال جمعية الصحة العالمية بجنيف حول الانتشار "غير المألوف" لفيروس جدري القرود "لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة جبل الجليد".

وأضافت: "الخبراء يحاولون تحديد سبب هذا الوضع غير المعتاد، وتظهر النتائج الأولية عدم وجود طفرة أو تحور في فيروس جدري القرود"، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت: "لدينا فرصة سانحة لوقف التفشي الآن.. إذا اتخذنا الإجراءات الملائمة الآن يمكننا على الأرجح احتواؤه بسرعة".

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية "نحن حاليا في بداية هذا الحدث.. نعلم أنه ستظهر مزيد من الحالات في الأيام المقبلة، لكن هذا ليس مرضا يجب أن يقلق منه عموم الناس، إنه ليس كوفيد أو غيره من الأمراض التي تنتشر بسرعة".فادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتسجيل إصابة جديدة بمرض جدري القرود في إسرائيل.