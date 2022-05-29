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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل حمام السباحة هوجان يستمتع بالصيف مع أسرته

هوجان واسرته
هوجان واسرته

شارك المصارع والممثل الأمركي "تيري جين بوليا" المعروف بلقب "هولك هوجان"، جمهوره ومتابعيه، بصور له من إجازته الصيفية.


ونشر هولك هوجان عبر حسابه على انستجرام صورة  له مع أسرته من أحد المنتجعات وهم جميعا في حمام السباحة، وعلق قائلا : "ممتن".


"تيري جين بوليا"، والمعروف بلقب "هولك هوجان"، ولد في 11 أغسطس 1953، وهو مصارع محترف وممثل أمريكي، وحقق العديد من البطولات والألقاب.


وظهر "هوجان" في حلبات المصارعة في 17 نوفمبر 1979، في العام 1980 وانضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية WWE، وحصل على بطولة المصارعة العالمية الترفيهية 6 مرات، وبطولة الثنائي مع "إيدج" مرة واحدة، وفاز برويال رمبل مرتين فى 1990 و1991.

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داخل حمام السباحة من اجازته الصيفية اسطورة المصارعة يقضي اجازته الصيفية هوجان

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