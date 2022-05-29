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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل: كرموا محمد صلاح واحترموه أمام العالم

فضل وصلاح
فضل وصلاح

دعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السابق، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، في باريس.


وكتب محمد فضل، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "أثناء ولاية اللجنة الخماسية كنا حريصين جدا على تكريم محمد صلاح، جرى الاتصال به قبل قدومه إلى مصر للانضمام للمنتخب وكان سعيد جدا جدا لفكرة التكريم، وكنت مستغرب فرحته لأنه تم تكريمه خارجيا كثيرا في مناسبات عالمية أقوى بكثير، فلماذا المبالغة؟ هل هو فعلا سعيد؟ أم أنه يجاملني في رد الفعل؟".

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وأضاف محمد فضل: "تم تكريم محمد صلاح لما يحققه من إنجازات أهمها أنه الملهم لأي شاب طموح يريد تحقيق النجاح، وأن لا شيء مستحيل تحقيقه من أحلام طالما الإرادة والعلم والتطوير متوافرين، تم إطلاق اسم الملهم the inspirer award على الجائزة، وتم دعوة كبار المسؤولين في الرياضة بالتنسيق مع ليفربول".


واختتم فضل: "اليوم صلاح يحقق المزيد والمزيد، ليس فقط تحقيق بطولات وإنجازات فردية، ولكن يسهم في رفع طموح الشباب، ليس المصري فقط إنما شباب العالم أجمع، إنه أسطورة وحكاية شاب مصري طبيعي ناجح واستثنائي، إنه الملهم، كرموا محمد صلاح واحترموه أمام العالم، هو خير ممثل لبلدنا العظيمة، وأرجو التكريم يكون على مستوى كبير جدا لأنه يستحق".

 



 

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