بإمكانات مميزة للكاميرا.. مواصفات هاتف هواوى Huawei Y5 2019

تعد هواتف شركة هواوى الصينية من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق وعلى الرغم من فقدها العديد من مميزاتها بعد الحظر الأمريكي الذى فرض عليها، إلا أنها لا تزال تحافظ على مستوى الأداء الخاص بها.

وتتميز هواتف هواوى من الفئة المتوسطة بحصولها على إمكانات جيدة للغاية مع سعر مناسب ومن ضمن هذه الهواتف، هاتف مميز للغاية تم إطلاقه في عام 2019 وهو Huawei Y5 2019 وأبرز ما يميزه دقة الكاميرا ومواصفاتها.

وجاء هاتف هواوى Huawei Y5 2019 بشاشة متوسطة قياس 5.71 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع دقة x 1520 720 بيكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، مع فلاش LED و تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

ويعمل هاتف هواوى Huawei Y5 2019 بمعالج من نوع Helio A22 SoC من شركة ميديا تيك الصينية، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين عشوائي تبدأ من 3 جيجا بايت رام مع فتحة مخصصة لبطاقة microSD .

ويحتوى هاتف هواوى Huawei Y5 2019 على بطارية تبلغ 3020 مللي أمبير، مع منفذ microUSB مع 4 ألوان مختلفة، مع نظام التشغيل Android Pie 9 وواجهة المستخدم EMUI .