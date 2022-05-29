خالد عكاشة: الإرهاب يستهدف شمال سيناء لخلق الفوضى ووقف التنمية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الإرهاب يستهدف منطقة شمال سيناء لوقف عملية التنمية وخلق حالة من الفوضي.

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الضربات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تدل علي الوعي الكامل ومتابعة الموقف بكل تفاصيله بشمال سيناء.

وأوضح عكاشة،:" القوات المسلحة تتعامل مع كل العناصر الإرهابية بكل حسم، مضيفا:" لن تشهد شمال سيناء مرة أخري أي شكل من أشكال التهديد".

وأكمل خالد عكاشة،:"القوات المسلحة مدركة حجم التهديد وقادرة علي التعامل والقضاء عليه، لافتا إلي أن القوات المسلحة تعمل بالتوازي في سيناء من خلال محاربة الإرهاب والتنمية أيضا.