عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك طريق التكيف مع الأزمات العالمية

صدى البلد

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد شوقي، إن الازمة الموجودة في كل دول العالم هي تقليل الإستهلاك أو زيادة الإنتاج.

وتابع شوقي خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"نحتاج لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج".

وأوضح الخبير الإقتصادي،:" البنوك تدعم المشروعات الصغيرة  بقروض ميسرة الدفع، لافتا إلي أن زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك هي السبيل للتكيف على الأوضاع خلال الفترة الحالية.

وأكمل:" نحتاج لمبادرة لدعم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر لزيادة معدل إنتاجية الفرد".

المشروعات الصغيرة دول العالم عزة مصطفي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قناة صدي البلد الخبير الاقتصادي المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

انتهاء موجة الغلاء .. الغرف التجارية: انخفاض أسعار الزيوت المستوردة ..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

ترشيحاتنا

إنفانتينو وموتسيبي في المغرب اليوم لحضور مباراة الأهلي والوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

بايدن يزور موقع مجزرة تكساس ويضع أكاليل الزهور على نصب الضحايا.. فيديو

خلل ملاحي يصيب مركبة وكالة ناسا يعيقها عن دراسة الغلاف الجوي للمريخ

فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بمرض جدري القرود

بريطانيا تطالب يويفا بفتح تحقيقا عاجلا في أحداث شغب دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

فيديو

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ