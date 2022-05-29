خبير اقتصادي: زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك طريق التكيف مع الأزمات العالمية

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد شوقي، إن الازمة الموجودة في كل دول العالم هي تقليل الإستهلاك أو زيادة الإنتاج.

وتابع شوقي خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"نحتاج لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج".

وأوضح الخبير الإقتصادي،:" البنوك تدعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة الدفع، لافتا إلي أن زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك هي السبيل للتكيف على الأوضاع خلال الفترة الحالية.

وأكمل:" نحتاج لمبادرة لدعم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر لزيادة معدل إنتاجية الفرد".