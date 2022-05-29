عضو سابق بمجلس البورصة: لا يوجد مستريح في سوق المال

كشف إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن البورصة المصرية تتأثر بشكل إيجابي بطرح بعض شركات الدولة في البورصة المصرية.

وأضاف إيهاب سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد: "العرض بيجيب الطلب، لذلك يجب الطرح من قبل الحكومة بالشركات المقرر طرحها وبعد ذلك شركات الحكومة العشر والمزمع طرحها في البورصة".

وتابع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أن هذا الأمر بسبب حالة من المصداقية في البورصة، لافتا إلى أن علينا المسارعة في وضع المحفزات لتحريك السوق في البورصة المصرية.

واستطرد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق: “علينا إعادة التفكير في الأطروحات، ولا يوجد حاجة اسمها مستريح في البورصة ومحدش يقدر ينصب على حد وهناك مراقبة ونظام محكم”.

