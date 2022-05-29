حازم امام يتجول في شوارع فرنسا

نشر حازم إمام نجم منتخب مصر السابق، وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حازم إمام فى شواراع فرنسا بإطلالة كاجول، حيث ارتدى سترة رمادى مع تي شيرت ابيض وبنطال زيتي اللون، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



كشف أحمد عبدون محلل برنامج الريمونتادا، الذي كان حاضرا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول من مدرجات ملعب فرنسا الوطني، عن غضب وحزن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بسبب خسارة الريدز ومحمد صلاح للقب دوري الأبطال لحساب ريال مدريد.



قال عبدون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام كان حاضرا للمباراة، وكان حزينا للغاية وغاضبا عقب اللقاء بسبب عدم تتويج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا".



وختم حديثه قائلا: "رغم انتماء حازم لريال مدريد ولكنه كان يتمنى تتويج محمد صلاح باللقب الأوروبي، مع ليفربول ولكن هذا لم يحدث".