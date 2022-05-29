عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع كأس البطولة.. لوكا مودريتش يحتفل بتتويج الريال بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

احتفل النجم الكرواتى لوكا مودريتش بتتويج فريقه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه. 

وكان الريال حقق فاز 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

ونشر مودريتش مجموعة من الصور له مع كأس البطولة عبر حسابه على إنستجرام، معلقا "مرة أخرى الأبطال".
 

 


وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.


وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.


بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٩_١٥٣١٤٨
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٩_١٥٣١٤٨
لوكا مودريتش أرقام الكرواتي لوكا مودريتش دوري ابطال أوروبا ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا كأس البطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ 11 في مدينة نصر

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

أسرار القطعة 39.. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل خمسة بمزرعة بالريف الأوروبي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

ليست كرة محمد صلاح.. كورتوا : لعبة ماني أصعب تصدى أمام ليفربول

السودان.. البرهان يعلن رفع حالة الطورائ العامة

القومي للبحوث الجنائية:جريمة قتل 5 أشخاص بالشيخ زايد تمت بدافع الانتقام والغيرة

القائم بأعمال وزير الصحة: لا إصابات بـ جدري القرود في مصر

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من أبوظبى

التموين تكشف حقيقة تخفيض حصة الفرد في البطاقة عن 50 جنيها | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

فيديو

ميسرة مقلد شخصية العام.. اختيار شاب مصري لعضوية البرلمان المساوي.. فيديوجراف

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ