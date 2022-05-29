مع كأس البطولة.. لوكا مودريتش يحتفل بتتويج الريال بدوري أبطال أوروبا

احتفل النجم الكرواتى لوكا مودريتش بتتويج فريقه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

وكان الريال حقق فاز 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

ونشر مودريتش مجموعة من الصور له مع كأس البطولة عبر حسابه على إنستجرام، معلقا "مرة أخرى الأبطال".





وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.



بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2