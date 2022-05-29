القومي للبحوث الجنائية:جريمة قتل 5 أشخاص بالشيخ زايد تمت بدافع الانتقام والغيرة

علقت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمجلس القومي للبحوث الجنائية، على جريمة قتل 5 أشخاص بالريف الأوروبي بالشيخ زايد، مشيرة إلى أن هناك ظروف وملابسات خاصة لكل جريمة قتل تحدث ولها دوافع وسمات خاصة، خاصة وأن جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد فردية لها دوافع مختلفة وشخصية مثلها مثل جرائم كثيرة حدثت مؤخرا في البلاد.

وأضافت "هند فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن مرتكب جريمة قتل 5 أشخاص بالريف الأوروبي بالشيخ زايد له دوافع خاصة تنم على الانتقام والغيرة؛ خاصة وأنه تشاجر مع والد الفتاة التي كان يريد الزواج منها وتم رفضه؛ ما أحدث عنده حالة من الانتقام لنفسه وموت المشاعر لديه وذبح 5 أفراد وحدثت له حالة من اللامبالاة المطلقة لدرجة أنه قتل حبيبته التي أحبها وكان يريد الزواج منها.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بالمجلس القومي للبحوث الجنائية، أن الجرائم التي نشاهدها في المجتمع فردية ولكل جريمة ظروف ودوافع خاصة ولا يجب التعميم، مشيرة إلى أنه عند قيام المتهم بعملية القتل لم يستيقظ العقل أو الضمير لأنه مات وسيطرت عليه حالة من الغضب المميت وكل الأفعال أصبحت غير طبيعية أو منطقية ولكنها كانت مثارة بشكل غير طبيعي وسيطر عليه حالة من الانتقام فقط.