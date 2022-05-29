فجر مسألة قانون الأحوال الشخصية.. عبدالمنعم سعيد: الفن مارس دوره كمرآة للمجتمع

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتلخص في الأسرة المصرية ومدى التقدم الذي يحدث في مصر مرتبط بتقدم الاسرة المصرية، موضحًا أننا لدينا تاريخ مع قانون الأحوال الشخصية منذ بداية الدولة المصرية المعاصرة منذ ثورة 1919، وهناك قوانين وعملية تشريعية مستمرة كثير منها جاء عبر محاولة للحوار.

وأضاف "عبدالمنعم سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن هناك مفارقة ما بين الإفتاء والتشريع، فالإفتاء يحاول تفسير الشريعة الإسلامية لتنظيم أمور المجتمع، والتشريع قائم على تكييف جميع المبادئ العامة بما فيها القادمة من الشريعة لساحة الموقف العام لتقدم الدولة والتغيير الذي يحدث فيها.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة ليس خدمة للمرأة وإنما خدمة لقوة العمل المصرية، موضحًا أن الفن مارس دوره كمرآة لما يحدث في المجتمع بتجسيد الأحوال الشخصية، وخاصة في إطار الأسرة المصرية، منوهًا بأن فيلم "أريد حلا"، ومؤخرًا مسلسل "فاتن أمل حربي" فجر مسألة قانون الأحوال الشخصية وكيف يتم تطبيق القانون في مصر، وهو ما أوصلنا إلى الحوار العام المطروح وهو ما إذا كنا سنعيش المعاصرة ونبني الحداثة أم لا، وهل نريد دولة مدنية حديثة ومعاصرة وسابقة، موضحًا بأن وضع المرأة في مصر غير منتظم، وهي غير مستوعبة في التعليم، وفي بعض مواقع مصر لا تجد المرأة فرصة للتعليم .