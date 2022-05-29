عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الجبلي : مشاركة القطاع الخاص في المشروعات دفعة قوية للاقتصاد

صدى البلد

كشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، تفاصيل الشراكة التي تم توقيعها بين مصر والأردن والإمارات اليوم، في أبو ظبي.


وقال الجبلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك عدة مشاريع يمكن أن تتم بالتعاون بين الدول الثلاث ومنها صناعة البتروكيماويات، والهيدروجين الأخضر".

ولفت إلي أنه يمكن التعاون في صناعة المواسير؛ وهو الذي تحتاجه مصر في مجال الري والقطاع الخاص سيكون أساسيًا في هذا الأمر بين الدول الثلاث؛ المفروض القطاع الخاص هو اللي يقود هذا الموضوع»، مشيدًا بمقومات مصر والأردن والإمارات.

ونوه إلي أن القطاع الخاص كان في حاجة لمثل هذه الدفعة (في الصناعة أو الزراعة)، مؤكدًا أن قرار دمج القطاع الخاص في مشروعات عديدة صائب جدًا ويفيد الدولة في جميع النواحي، وعن أهمية الرخصة الذهبية أوضح أنها ترجمة لاحتياجات القطاع الخاص؛ وهو ما ثمنوه المستثمرين الإماراتيين.

ن المشكلة الرئيسية في مصر تتمثل في البيروقراطية، والقطاع الخاص يوفر فرص عمل لأكثر من 70% من المواطنين «وعلى القطاع الخاص أن يكون إنتاجي»، مؤكدًا أن مصر لديها المقومات لتكون دولة جاذبة للمستثمرين.

 

القطاع الخاص أحمد موسى برنامج على مسئوليتي على مسئوليتي مصر والأردن الصناعات الكيماوية الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أسرار القطعة 39.. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل خمسة بمزرعة بالريف الأوروبي

ترشيحاتنا

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

لافروف يكشف حقيقة إصابة بوتين بمرض خطير

بمشاركة أحمد حجازي ..اتحاد جدة يخسر بهدف أمام الطائي في الدوري السعودي

أحدها على شكل جعران مصري|رسائل صامتة من دبابيس الملكة إليزابيث الماسية.. صور

بنزيما : كنت أتمنى تواجد امبابي في ريال مدريد

كنت "عايز اذلّها".. مشاهد مأساوية من مذبحة الريف الأوربي بمدينة الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

ميسرة مقلد شخصية العام.. اختيار شاب مصري لعضوية البرلمان المساوي.. فيديوجراف

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ