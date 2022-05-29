شريف الجبلي : مشاركة القطاع الخاص في المشروعات دفعة قوية للاقتصاد

كشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، تفاصيل الشراكة التي تم توقيعها بين مصر والأردن والإمارات اليوم، في أبو ظبي.



وقال الجبلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك عدة مشاريع يمكن أن تتم بالتعاون بين الدول الثلاث ومنها صناعة البتروكيماويات، والهيدروجين الأخضر".

ولفت إلي أنه يمكن التعاون في صناعة المواسير؛ وهو الذي تحتاجه مصر في مجال الري والقطاع الخاص سيكون أساسيًا في هذا الأمر بين الدول الثلاث؛ المفروض القطاع الخاص هو اللي يقود هذا الموضوع»، مشيدًا بمقومات مصر والأردن والإمارات.

ونوه إلي أن القطاع الخاص كان في حاجة لمثل هذه الدفعة (في الصناعة أو الزراعة)، مؤكدًا أن قرار دمج القطاع الخاص في مشروعات عديدة صائب جدًا ويفيد الدولة في جميع النواحي، وعن أهمية الرخصة الذهبية أوضح أنها ترجمة لاحتياجات القطاع الخاص؛ وهو ما ثمنوه المستثمرين الإماراتيين.

ن المشكلة الرئيسية في مصر تتمثل في البيروقراطية، والقطاع الخاص يوفر فرص عمل لأكثر من 70% من المواطنين «وعلى القطاع الخاص أن يكون إنتاجي»، مؤكدًا أن مصر لديها المقومات لتكون دولة جاذبة للمستثمرين.