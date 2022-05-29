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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زيادة الاستهلاك والإقبال..نقيب الفلاحين يعلق على أزمة ارتفاع أسعار الأرز

صدى البلد

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الأرز، قائلا: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي المواطنين حتى شهر 8 القادم، حيث نقوم بزراعة ما يقارب من مليون و75 ألف فدان أرز، بقيمة إنتاجية تصل إلى 3 مليون و200 ألف طن أرز أبيض.

 

وأضاف "حسين أبو صدام" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الكمية من الأرز كانت تكفي المواطنين في الظروف العادية، ولكننا الآن نعاني من وجود جمود في بعض الخطوات الخاصة بزراعة الأرز، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك.

 

وناشد الدولة ووزارة الزراعة بضرور وجود مورونة في قرارات زراعة الأرز، واستغلال المحافظات التي تمتلك كميات مرتفعة من مياه صرف زراعي أو المياه الجوفية في زراعة الأرز.
 

وأوضح أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولكننا نعاني من زيادة الاستهلاك ونسب الإقبال على الأرز، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

 

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